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Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана

Россиянин 6 лет использовал документы РК Фото: пресс-служба ДП СКО
Россиянин 6 лет использовал документы гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Факт вскрылся во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал 2022» 28 июня.

При проверке документов сотрудниками миграционной службы Отдела полиции Шемонаихинского района у 33-летнего мужчины оказались документы гражданина РК, хотя сам он гражданин Российской Федерации.

Документы он использовал для въезда в нашу страну. Выяснилось, что гражданство Российской Федерации мужчина оформил в сентябре 2016, однако тогда течение 30 календарных дней не сообщил об этом факте в органы внутренних дел или загранучреждение Республики Казахстан.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 КоАП РК, в виде штрафа 300 МРП. В настоящее время казахстанские документы изъяты, в отношении иностранца зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов

Миграционная служба ДП ВКО напоминает о том, что согласно Конституции Республики Казахстан двойное гражданство в стране не допускается, и просит соблюдать миграционное законодательство.

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