Эксперт-сомнолог дал советы на случай нарушения сна

Эксперт-сомнолог рассказал, что нужно делать при нарушении сна, сообщает Zakon.kz.

Доцент, кандидат медицинских наук, президент Российского общества сомнологов, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, член высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий Михаил Полуэктов в интервью АиФ посоветовал, прежде всего, правильно организовать место для отдыха.

По его словам, в постели надо только спать, а не смотреть сериалы или телевизор. Также в кровати надо перестать пользоваться компьютером или сидеть в социальных сетях. В спальне не должно быть избыточного света и шума — эти меры позволят нервной системе успокоиться и поспособствуют ускорению засыпания.

Соответственно, при такой повышенной активности нервной системы засыпание осложняется. Чаще всего эти проблемы носят временный характер — как только причина стресса устраняется, исчезают и проблемы со сном. Однако в среднем у 10% людей нарушения сна могут усугубиться вплоть до серьезных проблем. Доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов

Также по словам врача, с целью восстановления нормального сна необходимо установить режим, то есть ложиться и вставать в определенное время. Даже в выходные.

Если же наладить сон самостоятельно не получается, запускать проблему не стоит, необходимо обратиться за помощью к специалисту, так как хронический недосып приводит к серьезным проблемам со здоровьем, заключил он.