Японцы страдают от сильнейшей жары за последние 150 лет

Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. Температура держится на отметке выше +35 градусов, сообщает Zakon.kz.

Это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в июне на территории страны. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни высокая температура сохранится, передает Cumhuriyet.

За последние дни в больницу с подозрением на тепловой удар поступили не менее 76 человек. По меньшей мере двое из них умерли.

От такой жары спасает сезон дождей, но в этом году он закончился аномально рано. Объявление, которое сделали на 22 дня раньше обычного, знаменует наиболее раннее окончание сезона дождей с 1951 года. Поэтому главная надежда на кондиционеры. В правительстве страны уже предупреждают: включать их надо пореже, иначе возможны отключения электричества.

Энергоснабжение в Японии было затруднено после того, как землетрясение, произошедшее в марте, вынудило некоторые атомные электростанции приостановить работу. Кроме того, для сокращения выбросов углекислого газа были закрыты некоторые заводы, работающие на ископаемом топливе. Это наряду с резким ростом спроса привело к дефициту электроэнергии, в связи с чем правительство Японии призвало домохозяйства и компании экономить как можно больше электроэнергии этим летом.