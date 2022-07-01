Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Японцы страдают от сильнейшей жары за последние 150 лет

Страдают от жары Фото: pixabay
Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. Температура держится на отметке выше +35 градусов, сообщает Zakon.kz.

Это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в июне на территории страны. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни высокая температура сохранится, передает Cumhuriyet.

За последние дни в больницу с подозрением на тепловой удар поступили не менее 76 человек. По меньшей мере двое из них умерли.

От такой жары спасает сезон дождей, но в этом году он закончился аномально рано. Объявление, которое сделали на 22 дня раньше обычного, знаменует наиболее раннее окончание сезона дождей с 1951 года. Поэтому главная надежда на кондиционеры. В правительстве страны уже предупреждают: включать их надо пореже, иначе возможны отключения электричества.

Энергоснабжение в Японии было затруднено после того, как землетрясение, произошедшее в марте, вынудило некоторые атомные электростанции приостановить работу. Кроме того, для сокращения выбросов углекислого газа были закрыты некоторые заводы, работающие на ископаемом топливе. Это наряду с резким ростом спроса привело к дефициту электроэнергии, в связи с чем правительство Японии призвало домохозяйства и компании экономить как можно больше электроэнергии этим летом.

Читайте также

Крошечными хамелеонами в зоопарке Шымкента умилились пользователи

Массовая гибель чаек в Атырауской области: результаты исследования

Снизить штрафы за сорванные тюльпаны и лотосы попросил депутат

Константин Вноровский
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления