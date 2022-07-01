Елена Рыбакина вышла в третий раунд Уимблдон-2022

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге женского одиночного разряда Рыбакина довольно легко одолела победительницу US Open 2019 года, канадку Бьянке Андрееску (56-я ракетка мира), победив со счетом 6:4, 7:6 (7:5), передает пресс-служба ФТК.

За выход в четвертый круг престижного турнира Елена сыграет с китаянкой Чжен Цзинвен (52-я ракетка мира).

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!