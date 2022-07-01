Елена Рыбакина вышла в третий раунд Уимблдон-2022
Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.
Во втором круге женского одиночного разряда Рыбакина довольно легко одолела победительницу US Open 2019 года, канадку Бьянке Андрееску (56-я ракетка мира), победив со счетом 6:4, 7:6 (7:5), передает пресс-служба ФТК.
За выход в четвертый круг престижного турнира Елена сыграет с китаянкой Чжен Цзинвен (52-я ракетка мира).
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