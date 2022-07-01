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Украина должна выплатить внешний долг в размере 1,4 млрд долларов до 1 сентября

деньги Фото: Zakon.kz
Украинские чиновники ищут возможность реструктуризации долга, учитывая условия нынешнего положения экономики страны и проблемы с выполнением бюджета, передает Zakon.kz.
У Украины есть время, по крайней мере до 1 сентября, когда ей нужно выплатить долг в размере 1,4 млрд долларов, включая проценты, – пишет Bloomberg.

Как сообщают источники издания, украинские власти ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). Кроме того, они рассматривают вариант предоставления Западом замороженных российских золотовалютных резервов. Но с юридической стороны это спорная возможность.

В начале марта исполнительный совет МВФ одобрил Украине экстренную финансовую помощь на сумму 1,4 млрд долларов. Тогда же Великобритания решила дополнительно выделить на поддержку украинской экономики 100 млн долларов. Уточнялось, что средства предназначены для выплат зарплаты работникам бюджетного сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплат пенсий украинцам.

В апреле минфин Украины заключил договор с властями Канады на предоставление кредита в размере $398 млн. На погашение кредита выделили 10 лет.

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