Десятки плавучих домов в Египте демонтируют до конца июля

Одну из достопримечательностей Каира потребовало снести Министерство водных ресурсов и ирригации страны. Власти считают, что плавучие дома, стоящие на якоре по обе стороны Нила, были построены в нарушение закона, передает Zakon.kz.

Установка домов в этих местах противоречит законам. Многие владельцы годами не продлевали лицензию. Решение о сносе было принято комитетом под председательством главы Минюста Омара Марвана после того, как жителям было вынесено несколько предупреждений. Мы стремимся защитить Нил от всех форм посягательств и загрязнений и сохранить реку, водные пути и каналы. Министр водных ресурсов и ирригации Мухаммед Абдель Атты

Как пишет ТАСС, пользователи соцсетей возмущены решением властей и призывают сохранить памятники истории.

Между тем владельцы данных домов заявили, что им еще несколько лет назад отказались продлевать лицензии, а сейчас выставили крупные штрафы с предписанием убрать дома.

Ранее район считался престижным кварталом столицы Замалек. Там селились политики, актеры, художники, высокопоставленные иностранцы.

В салоне одного из таких домов проходило заседание Кабинета министров еще в начале ХХ века. Здесь снимали кино. Жители закупали рыбу и птицу прямо с проходивших мимо лодок, также по воде им доставляли свежие газеты и фрукты с овощами.

В 1966 году тогдашний премьер-министр Закария Мохе ад-Дин, большой поклонник гребли, издал указ о перемещении всех плавучих домов на противоположный берег Нила, относящийся к более народному району Кит-Кат, так как он решил, что дома занимают большую площадь и мешают соревнованиям. Домов стало меньше, но все они были электрифицированы, снабжены канализацией.