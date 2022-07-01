Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Десятки плавучих домов в Египте демонтируют до конца июля

Нил Фото: pixabay
Одну из достопримечательностей Каира потребовало снести Министерство водных ресурсов и ирригации страны. Власти считают, что плавучие дома, стоящие на якоре по обе стороны Нила, были построены в нарушение закона, передает Zakon.kz.
Установка домов в этих местах противоречит законам. Многие владельцы годами не продлевали лицензию. Решение о сносе было принято комитетом под председательством главы Минюста Омара Марвана после того, как жителям было вынесено несколько предупреждений. Мы стремимся защитить Нил от всех форм посягательств и загрязнений и сохранить реку, водные пути и каналы. Министр водных ресурсов и ирригации Мухаммед Абдель Атты

Как пишет ТАСС, пользователи соцсетей возмущены решением властей и призывают сохранить памятники истории.

Между тем владельцы данных домов заявили, что им еще несколько лет назад отказались продлевать лицензии, а сейчас выставили крупные штрафы с предписанием убрать дома.

Ранее район считался престижным кварталом столицы Замалек. Там селились политики, актеры, художники, высокопоставленные иностранцы.

В салоне одного из таких домов проходило заседание Кабинета министров еще в начале ХХ века. Здесь снимали кино. Жители закупали рыбу и птицу прямо с проходивших мимо лодок, также по воде им доставляли свежие газеты и фрукты с овощами.

В 1966 году тогдашний премьер-министр Закария Мохе ад-Дин, большой поклонник гребли, издал указ о перемещении всех плавучих домов на противоположный берег Нила, относящийся к более народному району Кит-Кат, так как он решил, что дома занимают большую площадь и мешают соревнованиям. Домов стало меньше, но все они были электрифицированы, снабжены канализацией.

Читайте также

Власти и коренные народы Эквадора договорились об остановке протестных акций

Украина должна выплатить внешний долг в размере 1,4 млрд долларов до 1 сентября

Ситуация в Украине: НАТО не считает себя частью конфликта, украинцы не согласны на уступки

Елена Беляева
Египет
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления