Уимблдон-2022: как проходит третий турнир «Большого шлема»

Прошла первая неделя Открытого чемпионата Англии по теннису, а уже есть серьезные потери.

Если первая ракетка мира — Даниил Медведев – и третья — Александр Зверев –изначально не приняли в нем участие, то одному из фаворитов — Маттео Берреттини – пришлось покинуть корт из-за положительного результата на COVID-19.

Турнир в этом году открыл безусловный фаворит Уимблдона – Новак Джокович. Он сыграл с 24-летним Квон Сон У из Южной Кореи и обыграл его со счетом 3:1. Во втором раунде серб уверенно обошел представителя Австралии Танаси Коккинакиса (3:0).

Я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Я начал очень хорошо, уверенно действовал на задней линии. Вынуждал соперника работать над каждым очком, гонял его по корту, – поделился Ноле по окончании второго круга.

Уимблдон — отличный шанс для первого фаворита сезона. Он может завоевать свой первый «ТБШ» в сезоне и приблизиться к Надалю по общему количеству побед на мэйджорах (у Рафы – 22, у Новака —–20). На счету у Новака сейчас шесть побед на Уимблдоне, включая прошлогодний успех, где в финале он обыграл Маттео Берреттини со счетом 3:1.

Впереди матч с его земляком — Миомиром Кецмановичем. Компания 1XBET верит в победу Новака с коэффициентом 1.02, а на соперника аналитики предлагают 21.

Что касается следующего фаворита — Карлоса Алькараса, то в матче второго раунда испанец обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счетом 3:0. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Следующим соперником Карлоса станет немец Оскар Отте.

Компания 1XBET оценивает шансы Алькараса на 1.35, а Отте – 3.48.

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас, успешно стартовал на турнире. В матче первого круга Циципас в четырех сетах обыграл представителя Швейцарии Александера Ричарда со счетом 3:1. Также стоит отметить, что перед Уимблдоном Циципас одержал победу на турнире на Мальорке (Испания).

Еще один претендент на звание чемпиона — Рафаэль Надаль. Он проводит сумасшедший сезон: легендарный испанец выиграл оба «Шлема» — «Австралиан Опен» и «Ролан Гаррос», а также турниры в Мельбурне и Акапулько. Напомним, что он изначально не планировал участвовать в Уимблдоне, но врачебная магия поставила его на ноги. Теперь Надаль отважился бороться за престижнейший «Календарный Золотой шлем» — победы на всех ТБШ в году.

Однако стоит отметить, что испанца нельзя назвать универсальным теннисистом — на траве Надаль играет заметно хуже, чем на вязком грунте. Это доказывает тот факт, что он, 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос», лишь дважды выигрывал Уимблдон (2008, 2010). Сможет ли он повторить свой результат через 12 лет?

Наш соотечественник – казахстанский теннисист Александр Бублик – вышел в третий круг Уимблдона-2022. В матче второго раунда Бублик обыграл представителя Сербии Душана Лайовича со счетом 3:0. Следующий соперник Александра — американец Фрэнсис Тьяфу.

Аналитики 1XBET одинаково оценивают шансы двух теннисистов и дают по 1.94 коэффициента каждому.

Бублику желаем побед и красивой игры! Надеемся, что спокойствие не покинет его в важный момент, к тому же Энди Маррей уже покинул турнир.

Что касается женского турнира, то безусловной фавориткой является 21-летняя Ига Швентек. На «Ролан Гаррос» она взяла второй «Большой шлем» в карьере (в 2020-м тоже победила в Париже) и стала самой молодой многократной чемпионкой ТБШ после Марии Шараповой, которая второй выиграла в 19.

На Уимблдоне полька сыграла с представительницей Хорватии Яной Фетт и обыграла ее со счетом 2:0.

Вторая ракетка мира среди женщин — эстонка Анетт Контавейт – сразу же проиграла немке Юле Нимайер со счетом 2:0. Сейчас она выступает в парном турнире.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала лидером мирового женского тенниса по количеству эйсов в сезоне. За этот год первая ракетка Казахстана провела 31 матч и уже наколотила 168 эйсов!

Елена прошла во второй круг, обыграв американку Коко Вандевей (2:0).

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