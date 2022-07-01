Пессимистичный «рекорд»: дороги в Казахстане становятся опаснее

Согласно отчету аналитиков, за январь-май 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 5,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых погибли или были ранены люди, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В отчете Energyprom.kz сказано, что самое большое количество ДТП было зарегистрировано в Алматы – почти 1,5 тыс. Далее идут Алматинская и Жамбылская области – 862 и 548 ДТП, соответственно.

В результате ДТП за январь-май 2022 года пострадали почти 7,7 тыс. человек, что на 11,9% больше по сравнению с январем-маем 2021 года. Из них раненых – 6,9 тыс. человек, на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – заявляют аналитики.

Численность погибших в ДТП в 2022 году достигла 744 человек.

Это самый высокий показатель с 2015 года в соответствующем периоде (январь-май). По сравнению с прошлым годом показатель увеличился сразу на 22,6%.

В региональном разрезе наибольшее число погибших при ДТП:

Алматинская область (163 человека);

Жамбылская область (99 человек)

Туркестанская область (63 человека).

При этом худшие показатели смертности при дорожно-транспортных происшествиях зафиксированы в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях: здесь на 100 ДТП приходится сразу 35 погибших.

Далее идет Кызылординская область – 31 погибший на 100 ДТП.

«Наименее смертоносные» ДТП происходят Алматы и Нур-Султане – 2 и 3 погибших на 100 ДТП, соответственно. Впрочем, есть вероятность, что в регионах ДТП, не несущие значительного урона (и тем более смертей), просто хуже и реже фиксируются, чем в обеих столицах страны, – заключили исследователи.