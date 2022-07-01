Топ-5 способов взбодриться
Что делать, если все время клонит в сон по утрам, и как побороть это чувство, сообщается на сайте marieclaire.ru.
Выпейте кофе по-научному
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Микросон помогает восстановить силы и подготовить организм к действию кофеина. Техника называется power nap — короткий сон. Она заключается в следующем: вы выпиваете небольшую чашку крепкого кофе (можно еще закусить горьким шоколадом) и ложитесь спать, ставя будильник максимум на 20 минут, чтобы успеть встать до наступления фазы глубокого сна.
Ко времени пробуждения кофеин начнет действовать на организм, а сон усилит бодрящий эффект.
Ученые предостерегают...
Нежелательно пить кофе в течение часа после пробуждения. Считается, что в этот промежуток времени в нашем организме происходит выработка гормона кортизола, который и помогает организму проснуться.
Кофеин блокирует выработку кортизола. Тем самым организму требуется больше времени на восстановление привычного ритма после сна. Человек снова испытывает желание спать.
Пожуйте мяту или что-то содержащее ментол
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Под воздействием ментола происходит возбуждение организма, а жевательные движения активизируют мозг, который запускает процесс переваривания пищи. Происходит выработка инсулина, который и вызывает чувство бодрости.
Умойте руки
Фото: pexels
Сполосните кисти рук холодной водой. Этот метод позволяет быстро взбодриться. Также этот способ поможет охладиться в жару, снять нервное напряжение в стрессовой ситуации. Дело в том, что наши руки обладают точками-соединениями со всем нашим организмом.
Сделайте себе массаж
Фото: pexels
Сядьте на жесткую поверхность
Фото: pexels