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Топ-5 способов взбодриться

утро Фото: pixabay
Современный человек уделяет мало времени сну. Вследствие недосыпания могут появиться раздражительность, невнимательность, не говоря уже о целом комплекте других серьезных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Что делать, если все время клонит в сон по утрам, и как побороть это чувство, сообщается на сайте marieclaire.ru.

Выпейте кофе по-научному

кофе, кофеин, бодрость, советы, борьба со сном

Фото: pexels

После пробуждения выпейте чашку кофе, потом ложитесь в кровать и постарайтесь вздремнуть еще на 15-20 минут.

Микросон помогает восстановить силы и подготовить организм к действию кофеина. Техника называется power nap — короткий сон. Она заключается в следующем: вы выпиваете небольшую чашку крепкого кофе (можно еще закусить горьким шоколадом) и ложитесь спать, ставя будильник максимум на 20 минут, чтобы успеть встать до наступления фазы глубокого сна.

Ко времени пробуждения кофеин начнет действовать на организм, а сон усилит бодрящий эффект.

Ученые предостерегают...

Нежелательно пить кофе в течение часа после пробуждения. Считается, что в этот промежуток времени в нашем организме происходит выработка гормона кортизола, который и помогает организму проснуться.

Кофеин блокирует выработку кортизола. Тем самым организму требуется больше времени на восстановление привычного ритма после сна. Человек снова испытывает желание спать.

Пожуйте мяту или что-то содержащее ментол

мята, ментол, борьба с сном, бодрость

Фото: pexels

Если не оказалось мяты под рукой, то подойдет ментоловая жевательная резинка или леденцы. От мятной конфеты или жвачки эффект будет в два раза сильнее. Ментол – прекрасный энергетик.

Под воздействием ментола происходит возбуждение организма, а жевательные движения активизируют мозг, который запускает процесс переваривания пищи. Происходит выработка инсулина, который и вызывает чувство бодрости.

Умойте руки

руки, кисти рук, бодрость, стресс

Фото: pexels

Сполосните кисти рук холодной водой. Этот метод позволяет быстро взбодриться. Также этот способ поможет охладиться в жару, снять нервное напряжение в стрессовой ситуации. Дело в том, что наши руки обладают точками-соединениями со всем нашим организмом.

Сделайте себе массаж

массаж, бодрость, советы

Фото: pexels

Массаж нужно сделать медленно, круговыми движениями нажимая на макушку, заднюю часть шеи, мочки уха, точку между большим и указательным пальцем и областью под коленями. Массаж способен избавить от сонливости.

Сядьте на жесткую поверхность

деревявянный стул, стул, бодрость, комфорт

Фото: pexels

Жесткая поверхность вызовет дискомфорт. Такой метод напрочь отобьет желание спать.

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