Густой дым напугал алматинцев – комментарий ДЧС

В социальных сетях опубликовали видео пожара, который сняли в частном секторе в Алматы. В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошло возгорание в мансарде, передает Zakon.kz.

Видео появилось в одном из Telegram-каналов.

Пользователей Сети напугал густой дым.

«Что случилось?»

«Каждый день что то горит!» – написали они.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДЧС, где уточнили, что пожар произошел в 6:36 по адресу: Ауэзовский район, мкр. Мамыр-4, д. 211.

Произошло возгорание на верхнем этаже (в мансарде) двухэтажного частного жилого дома на площади 80 кв. м. Пожар локализован в 7:09 и ликвидирован в 7:26. Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве также сообщили, что принятыми мерами удалось отстоять двухэтажный коттедж, хозяева находились дома.