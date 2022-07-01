Густой дым напугал алматинцев – комментарий ДЧС
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В социальных сетях опубликовали видео пожара, который сняли в частном секторе в Алматы. В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошло возгорание в мансарде, передает Zakon.kz.
Видео появилось в одном из Telegram-каналов.
Пользователей Сети напугал густой дым.
«Что случилось?»
«Каждый день что то горит!» – написали они.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДЧС, где уточнили, что пожар произошел в 6:36 по адресу: Ауэзовский район, мкр. Мамыр-4, д. 211.
Произошло возгорание на верхнем этаже (в мансарде) двухэтажного частного жилого дома на площади 80 кв. м. Пожар локализован в 7:09 и ликвидирован в 7:26.Пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве также сообщили, что принятыми мерами удалось отстоять двухэтажный коттедж, хозяева находились дома.
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