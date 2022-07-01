В Испании назвали лучшего футболиста сезона

Испанское издание Marca назвало нападающего «Реала» и сборной Франции Карима Бензема лучшим игроком сезона-2021/22. В призовой тройке и два его одноклубника – Тибо Куртуа и Жуниор Винисиус, сообщает Zakon.kz.

Испанская газета составила список из ста лучших футболистов планеты, которые хорошо проявили себя в прошедшем сезоне. Более 70-ти журналистов и экспертов со всего мира приняли участие в опросе, передает Marca.

В рейтинг Топ-10 вошли следующие игроки:

1. Карим Бензема – «Реал Мадрид», 3022 очка.

2. Тибо Куртуа – «Реал Мадрид» (2804).

3. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид» (2645).

4. Мохамед Салах – «Ливерпуль».

5. Килиан Мбаппе – «ПСЖ».

6. Лука Модрич – «Реал Мадрид».

7. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити».

8. Роберт Левандовски – «Бавария».

9. Вирджил ван Дейк – «Ливерпуль».

10. Садио Мане – «Бавария».

В данном списке Роналду расположился на 21-й строчке, Месси – 26-й и Неймар –57-й.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!