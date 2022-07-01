В Испании назвали лучшего футболиста сезона
Испанская газета составила список из ста лучших футболистов планеты, которые хорошо проявили себя в прошедшем сезоне. Более 70-ти журналистов и экспертов со всего мира приняли участие в опросе, передает Marca.
В рейтинг Топ-10 вошли следующие игроки:
1. Карим Бензема – «Реал Мадрид», 3022 очка.
2. Тибо Куртуа – «Реал Мадрид» (2804).
3. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид» (2645).
4. Мохамед Салах – «Ливерпуль».
5. Килиан Мбаппе – «ПСЖ».
6. Лука Модрич – «Реал Мадрид».
7. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити».
8. Роберт Левандовски – «Бавария».
9. Вирджил ван Дейк – «Ливерпуль».
10. Садио Мане – «Бавария».
В данном списке Роналду расположился на 21-й строчке, Месси – 26-й и Неймар –57-й.
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