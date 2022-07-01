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Проспект Кошкарбаева перекроют в Нур-Султане

Проспект Кошкарбаева будет закрыт, Нур-Султан Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане проспект Кошкарбаева будет закрыт до 6 июля, сообщает Zakon.kz.
В связи с производством ремонтных работ по проспекту Кошкарбаева от улицы Кудайбердыулы до улицы Жумабаева, в том числе через транспортную развязку пр. Абылай хана, а также на перекрестках с улицами Тулебаева и Озбекали Жанибекова движение транспортных средств будет полностью перекрыто. Пресс-служба ДП Нур-Султана

2 июля движение транспортных средств также на перекрестке Кошкарбаева – Кудайбердыулы будет закрыто полностью.

Для транспорта жилого массива «Железнодорожный» (ст. 40я) необходимо заранее планировать маршрут через проспект Аль-Фараби в направлении улиц Пушкина и Кобда, а со стороны улицы Жумабаева или жилого массива «Пригородный» использовать параллельные улицы Айнаколь или переулок Кобда. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Проспект Кошкарбаева будет закрыт, Нур-Султан

Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана

Водителей просят принять во внимание указанные изменения до завершения ремонтных работ и во избежание заторовых ситуаций заблаговременно планировать свои маршруты, исключая из него закрытые участки.

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