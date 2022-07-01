Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бюджет Шымкента увеличился в четыре раза – аким

заседание Айтенов бюджет Фото: Instagram/murat__aitenov
Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК рассказал о достижениях за последние четыре года. Столько времени прошло с тех пор, как мегаполис получил республиканский статус, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Айтенов сообщил, что за последние четыре года город Шымкент получил новый импульс.

Для шымкентцев это очень важно. За это время объем промышленной продукции увеличился на 60%, с 492,3 млрд тенге до 785,4 млрд тенге. Привлечено более 1,5 трлн тенге инвестиций. С 2021 года город Шымкент занимает первое место по республике по динамике роста. В этом году в город планируется привлечь более полтриллиона инвестиций. Кроме того, за это время построено свыше 2,6 млн кв. м жилья.Аким Шымкента Мурат Айтенов

За отчетный период, добавил он, количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 30%, с 58 тыс. до 75,3 тыс. Объем произведенной ими продукции впервые превысил 1 трлн тенге. В целом, бюджет города увеличился в четыре раза, с 146,2 млрд тенге до 573,7 млрд тенге.

Большое внимание, по его словам, уделялось инженерной инфраструктуре: запущены подстанция Бозарык и АГРС, решен дефицит электроэнергии и природного газа, мощности которых хватит на ближайшие пять – шесть лет.

В следующем году питьевой водой будет обеспечено 100% населения, электроэнергией и природным газом полностью обеспечат население в 2025 году.Аким Шымкента

Читайте также

Аким Шымкента высказался о строительстве LRT в мегаполисе

75% инженерных систем в Актау устарели

В Актау развивают курортную зону «Теплый пляж»

Мадина Мамырханова
Айтенов Мурат Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Россиянин 6 лет использовал документы РК
Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
торги на бирже
Курс доллара превысил 470 тенге на торгах
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления