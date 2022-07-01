Бюджет Шымкента увеличился в четыре раза – аким

Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК рассказал о достижениях за последние четыре года. Столько времени прошло с тех пор, как мегаполис получил республиканский статус, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Айтенов сообщил, что за последние четыре года город Шымкент получил новый импульс.

Для шымкентцев это очень важно. За это время объем промышленной продукции увеличился на 60%, с 492,3 млрд тенге до 785,4 млрд тенге. Привлечено более 1,5 трлн тенге инвестиций. С 2021 года город Шымкент занимает первое место по республике по динамике роста. В этом году в город планируется привлечь более полтриллиона инвестиций. Кроме того, за это время построено свыше 2,6 млн кв. м жилья. Аким Шымкента Мурат Айтенов

За отчетный период, добавил он, количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 30%, с 58 тыс. до 75,3 тыс. Объем произведенной ими продукции впервые превысил 1 трлн тенге. В целом, бюджет города увеличился в четыре раза, с 146,2 млрд тенге до 573,7 млрд тенге.

Большое внимание, по его словам, уделялось инженерной инфраструктуре: запущены подстанция Бозарык и АГРС, решен дефицит электроэнергии и природного газа, мощности которых хватит на ближайшие пять – шесть лет.