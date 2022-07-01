Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

Касым-Жомарт Токаев принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Фото: akorda.kz
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Православной церкви в укрепление единства и согласия в Казахстане, а также остановился на вопросах государственной политики в религиозной сфере.
Президент подчеркнул, что Казахстанский Митрополичий округ проводит масштабную работу по развитию межэтнического и межконфессионального диалога, а также продвижению нравственных ценностей.Пресс-служба президента РК

Глава государства сообщил, что в сентябре состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Его главной темой станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что участие в форуме Патриарха Кирилла придаст новый импульс глобальному межрелигиозному и межцивилизационному диалогу.

В свою очередь митрополит Александр поблагодарил главу государства за встречу и заявил о поддержке курса на модернизацию и созидательные реформы на благо народа Казахстана.

Читайте также

Токаев подписал поправки о переносе сроков перехода на ОСИ

Токаев подписал изменения в закон по вопросам электроэнергетики

Токаев поручил принять меры для защиты граждан от финансовых пирамид

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Россиянин 6 лет использовал документы РК
Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
торги на бирже
Курс доллара превысил 470 тенге на торгах
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления