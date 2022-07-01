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Первая ракетка мира Ига Швентек выиграла 37-й матч подряд

Теннис Рекорд Фото: Instagram/iga.swiatek
Лучшая теннисистка мира Ига Швентек продолжает свое победное шествие на турнирах. К этому моменту полька довела свою выигрышную серию до 37-ми матчей, сообщает Zakon.kz.

30 июля Ига Швентек во втором круге Уимблдона переиграла голландку Лесли Керкхове — 6:4, 4:6, 6:3. Для польской теннисистки эта победа стала 37-й подряд в нынешнем сезоне, она не проигрывает с февраля 2022 года. Этот показатель Швентек самый длинный беспроигрышный в XXI веке и пятый по продолжительности в истории WTA-Tour.

А рекордсменом здесь является знаменитая американка Мартина Навратилова, у которой серия насчитывает 74 матча без поражений. За ней идут Штеффи Граф (66), Маргарет Корт (57), Крис Эверт (55). Ига Швентек делит пятое место с Мартиной Хингис – у обеих по 37 побед.

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