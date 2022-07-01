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Незаконно строящийся жилой комплекс сносят в Алматы

Незаконно строящийся жилой комплекс сносят в Алматы Фото: акимат Алматы
В Алматы по решению суда приступили к сносу незаконно строящегося жилого комплекса, сообщает Zakon.kz.
По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в связи с многочисленными обращениями жителей был инициирован вопрос о сносе незаконно возводимого 12-этажного многоквартирного дома по адресу: мкр. Шугыла, улица Байтели батыра, 24.Акимат Алматы

В результате постановлением Алматинского городского суда иск Управления градостроительного контроля города Алматы был удовлетворен, и суд постановил снести данный объект.

Алматы, сносят строящийся жилой комплекс

Фото: акимат Алматы

К сносу здания приступили 1 июля в присутствии судебных исполнителей.

Ранее Управлением градостроительного контроля была проведена проверка объекта, которая выявила ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В отношении застройщика были составлены административные протоколы и выдано предписание на устранение замечаний. Акимат Алматы

Управлением в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы также было инициировано исковое заявление к ТОО «АРТ-ТЕХНОСС» о сносе незаконно возводимого объекта.

строящийся ЖК, сносят, Алматы

Фото: акимат Алматы

По информации акимата, решением суда от 9 декабря 2021 года в удовлетворении иска было отказано. После этого Управлением градостроительного контроля была подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд: иск был удовлетворен.

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