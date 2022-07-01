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Законодательство РК

«Выплата в 72 тысячи тенге»: новый фейк рассылают казахстанцы

пособие выплаты тенге фейк Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казнете появилась новая рассылка, которую активно распространяют пользователи сетей. В сообщении отмечено, что «указом президента казахстанцам назначена выплата в 72 000 тенге», сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о выплате единовременного пособия в размере 72 000 тенге людям, занятым в сферах здравоохранения, образования и отставным полицейским, – говорится в публикации.

На сайте Stopfake.kz указано, что сообщение размещено в неизвестном аккаунте.

Информации о подобных мерах социальной поддержки нет как на официальном сайте президента, так и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Эксперты отмечают, что это не первый случай, когда мошенники обманывают казахстанцев, обещая несуществующие выплаты. И обращают внимание, что необходимо проверять информацию и доверять только официальным источникам.

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