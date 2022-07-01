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Нур-Султан и Алматы попали в рейтинг лучших студенческих городов мира

Нур-Султан и Алматы попали в рейтинг лучших студенческих городов мира Фото: Zakon.kz
Авторитетная британская компания Quacquarelli Symonds опубликовала ежегодный рейтинг лучших студенческих городов мира QS Best Student Cities 2023, куда вошли сразу два казахстанских мегаполиса – Нур-Султан и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что столица Казахстана впервые попала в престижный рейтинг и расположилась на 92 строчке, обогнав Дарем (США), Анкару (Турция) и Кейптаун (ЮАР).

Алматы взлетел сразу на 30 позиций, со 105-го на 75-е место, оставив позади Голд-Кост (Австралия), Каир (Египет) и Лестер (Великобритания). Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

При оценке города берется во внимание множество критериев:

  • интернациональный характер студенческого сообщества;

  • толерантность общества к другим культурам;

  • экология;

  • экономический уровень жизни;

  • уровень безопасности.

Также одно из требований – в городе должно быть не менее двух университетов, попавших в самый авторитетный мировой рейтинг вузов QS World University Rankings.

Тройку лучших студенческих городов возглавили Лондон, Мюнхен и Сеул.

Всего в Best Student Cities 2023 вошло 140 городов.

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Алматы Нур-Султан
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