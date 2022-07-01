Димаш Кудайберген: Будет много сюрпризов
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген на странице в Instagram поделился новыми фотографиями. Кроме того, рассказал о подготовке к шоу, сообщает Zakon.kz.
Мы работаем над новым шоу. Будет много сюрпризов. Следите за новостями, – говорится в подписи к фотографиям.
Ранее артист объявил, что в Алматы в сентябре пройдет его первый концерт.
Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице!Димаш Кудайберген
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