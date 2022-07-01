Димаш Кудайберген: Будет много сюрпризов

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген на странице в Instagram поделился новыми фотографиями. Кроме того, рассказал о подготовке к шоу, сообщает Zakon.kz.

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