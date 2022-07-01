Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген: Будет много сюрпризов

новое шоу концерт Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген на странице в Instagram поделился новыми фотографиями. Кроме того, рассказал о подготовке к шоу, сообщает Zakon.kz.
Мы работаем над новым шоу. Будет много сюрпризов. Следите за новостями, – говорится в подписи к фотографиям.

Ранее артист объявил, что в Алматы в сентябре пройдет его первый концерт.

Это впервые, когда я выступлю с концертом в нашей красивой южной столице!Димаш Кудайберген

Читайте также

Димаш даст сольный концерт в Алматы

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Россиянин 6 лет использовал документы РК
Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
Нацбанк назвал причину ослабления тенге в июне
470 тенге за доллар: в Нацбанке назвали причину резкого ослабления тенге в июне
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
торги на бирже
Курс доллара превысил 470 тенге на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления