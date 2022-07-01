Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Что делается для стабилизации цен на продукты, рассказал аким Шымкента

отчет Фото: акимат города Шымкент
Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК рассказал, какие меры предпринимаются в регионе для стабилизации цен на продукты питания, передает корреспондент Zakon.kz.
Важное направление – агропромышленный комплекс. Это направление предусматривает развитие производственных площадок по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день ведется строительство сети инженерной инфраструктуры в агро-индустриальной зоне пищевой промышленности «Бозарык» площадью 133 гектара. В результате будет привлечено 23 млрд тенге инвестиций по 21 проекту и создано около 1500 рабочих мест.Аким Шымкента Мурат Айтенов

В целом в сфере сельского хозяйства в этом году, по его словам, будет реализовано 14 проектов на сумму 11 млрд тенге с созданием 369 рабочих мест.

Проекты позволят расширить развитие перерабатывающей отрасли, производственных тепличных комплексов, складских помещений, молочно-товарных ферм и птицеводства. Кроме того, в целях стабилизации цен планируется строительство 4 новых складов и 1 оптово-распределительного центра в торгово-логистической зоне. За счет бюджета в стабилизационные фонды выделено 7,7 млрд тенге по 19 социально значимым продовольственным товарам. Выделены оборотные средства крупным торговым сетям, местным товаропроизводителям и субъектам бизнеса. Мурат Айтенов

В целях развития местного бизнеса и привлечения инвестиций, добавил спикер, на ближайшие пять лет сформирован пул из 242 проектов стоимостью 2,6 трлн тенге с созданием 20 тыс. рабочих мест. Из них в 2022 году планируется реализовать 50 инвестиционных проектов на сумму 159,7 млрд тенге.

В рамках местной программы «Деловой город» было выделено 944 млн тенге. На сегодняшний день профинансировано 19 проектов на сумму 183,4 млн тенге. Вместе с тем для обеспечения предпринимателей льготным кредитованием через микрофинансовую организацию Shymkent–Atameken предоставляются кредиты до 25 млн тенге под 6%. С начала года поддержано 86 проектов на сумму 865,6 млн тенге. В едином центре «Правительство для бизнеса – Shymkent Invest» более 24 тысяч предпринимателей получили поддержку по оформлению документов, начиная от разработки бизнес-плана до ввода проекта в эксплуатацию. Мурат Айтенов

Читайте также

Учащиеся начальных классов в Шымкенте будут обеспечены бесплатным питанием

Всего 1676 заявок из 11 тысяч одобрено по программе «Алматы жастары»

Мадина Мамырханова
Айтенов Мурат Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
Россиянин 6 лет использовал документы РК
Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана
Нацбанк назвал причину ослабления тенге в июне
470 тенге за доллар: в Нацбанке назвали причину резкого ослабления тенге в июне
коронавирус меры Тугжанов
«Желтая» зона по COVID-19 в Казахстане: МВК приняла дополнительные меры
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления