Что делается для стабилизации цен на продукты, рассказал аким Шымкента

Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК рассказал, какие меры предпринимаются в регионе для стабилизации цен на продукты питания, передает корреспондент Zakon.kz.

Важное направление – агропромышленный комплекс. Это направление предусматривает развитие производственных площадок по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день ведется строительство сети инженерной инфраструктуры в агро-индустриальной зоне пищевой промышленности «Бозарык» площадью 133 гектара. В результате будет привлечено 23 млрд тенге инвестиций по 21 проекту и создано около 1500 рабочих мест. Аким Шымкента Мурат Айтенов

В целом в сфере сельского хозяйства в этом году, по его словам, будет реализовано 14 проектов на сумму 11 млрд тенге с созданием 369 рабочих мест.

Проекты позволят расширить развитие перерабатывающей отрасли, производственных тепличных комплексов, складских помещений, молочно-товарных ферм и птицеводства. Кроме того, в целях стабилизации цен планируется строительство 4 новых складов и 1 оптово-распределительного центра в торгово-логистической зоне. За счет бюджета в стабилизационные фонды выделено 7,7 млрд тенге по 19 социально значимым продовольственным товарам. Выделены оборотные средства крупным торговым сетям, местным товаропроизводителям и субъектам бизнеса. Мурат Айтенов

В целях развития местного бизнеса и привлечения инвестиций, добавил спикер, на ближайшие пять лет сформирован пул из 242 проектов стоимостью 2,6 трлн тенге с созданием 20 тыс. рабочих мест. Из них в 2022 году планируется реализовать 50 инвестиционных проектов на сумму 159,7 млрд тенге.