Более 22 тысяч человек планируют охватить мерами занятости в Нур-Султане

На начало июня на учете в Центре занятости населения столицы состоит 4 781 безработный, в том числе 1185 – молодые люди. При этом мерами занятости охвачены 4543 человека, их низ 1757 – молодежь.

По данным столичного акимата, в 2022 году активными мерами занятости планируется охватить порядка 22 тысяч жителей столицы.

В том числе трудоустройством на постоянные рабочие места – 7150 человек, на временные, субсидируемые государством, – более 3,5 тысячи человек. Различные формы обучения пройдут около 1900 человек. Вместе с тем на реализацию бизнес-идей будет предоставлено 350 государственных грантов.

На сегодня Центром занятости населения столицы реализуются программы «Молодежная практика», «Социальные рабочие места» «Общественные работы», проекты «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст».

Молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) в течение трех лет после завершения обучения. В текущем году в рамках этой работы планируется охватить около тысячи человек. На сегодняшний день в программе участвует 231 выпускник организаций образования, в том числе 187 человек, окончивших вузы, 44 – колледжи.

Социальные рабочие места создаются работодателем для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы. Работа носит временный характер, ее продолжительность не превышает 12 месяцев. В 2022 году планируется трудоустроить 130 человек.

Участниками проекта «Первое рабочее место» является молодежь не старше 29 лет, в том числе относящаяся к категории NEET, не имеющая опыта работы. Размер субсидии в месяц составляет 30 МРП. Продолжительность участия в проекте – 18 месяцев. В текущем году планируется трудоустроить 179 человек.

На общественные работы жителей столицы можно трудоустроить без предварительной профессиональной подготовки. Продолжительность работы составляет не более 12 месяцев. В планах – направить на общественные работы 2 тысячи человек в этом году, в том числе тысячу – из числа молодежи.

Кроме того, в 2022 году запущены два новых проекта:

контракт поколений, который направлен на передачу накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста новым сотрудникам. План на 2022 год составляет 31 человек. Оплата – 30 МРП, или 91 890 тенге;

серебряный возраст – новое направление для трудоустройства на постоянное рабочее место лиц предпенсионного возраста (за два года до пенсии). План на текущий год – 255 человек, субсидирование составляет 50% от зарплаты, но не более 25 МРП.

В целом, если судить об эффективности данных проектов, то здесь цифры говорят сами за себя. В 2021 году на общественные работы трудоустроено 2848 безработных граждан, из них 452 человека трудоустроены на постоянное рабочее место после завершения обучения. В рамках молодежной практики трудоустроены 914 выпускников, в том числе 284 жителя столицы получили постоянное рабочее место. На социальные рабочие места трудоустроены 185 безработных граждан, среди них 24 человека – на постоянное рабочее место. На первое рабочее место трудоустроен 91 человек. Пресс-служба Центра занятости населения

Большой интерес к государственным проектам проявляют и сами работодатели. Так, в организации молодежной практики участвуют 436 работодателей, которые создали 1996 рабочих мест. Для обустройства безработных на общественные работы заключены договоры с 324 работодателями на 2164 рабочих места.