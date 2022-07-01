Мужчине приснился вещий сон: он сорвал крупный джекпот в США

Крупный выигрыш достался жителю американского округа Хенрайко из штата Вирджиния. Накануне во сне он увидел числа, передает Zakon.kz.

Житель Алонсо Коулмен купил лотерейный билет. Он вписал туда приснившиеся ему числа. Когда начался розыгрыш, действительно выпали именно они, пишет kktv.com.

Коулман посмотрел на свой билет и заметил, что на экране появляются числа 13-14-15-16-17-18 и бонусный шар 19.

В это было трудно поверить! Я до сих пор не осознал произошедшего, – воскликнул Алонсо Коулмен.

Выигрыш составил 250 000 долларов (116 788 266 тенге).