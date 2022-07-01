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Почти на 4 тенге снизился курс доллара

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 466,44 тенге, cнизившись на 3,80 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также немного понизился и составил 8,88 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 70,26 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-468 тенге, евро – 485-491 тенге, рос. рубль – 7,4-8,05 тенге.

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