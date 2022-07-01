Почти на 4 тенге снизился курс доллара

Фото: pixabay

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 466,44 тенге, cнизившись на 3,80 тенге, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: