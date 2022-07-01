Жомарт Токаев будет играть в Российской Суперлиге по футзалу

Игрок сборной Казахстана и МФК «Атырау» Жомарт Токаев официально перешел в состав российской команды «Сибиряк» из Новосибирска, шестикратного призера чемпионата России по мини-футболу, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба казахстанского коллектива, переход Жомарта Токаева состоялся на правах аренды. Мини-футбольный клуб «Сибиряк» на текущий момент принимает участие в Суперлиге России.

22-летний Жомарт Токаев выступал за «Атырау» на протяжении последних трех лет. Одновременно с того момента надел майку национальной сборной Казахстана. В этом году Токаев принимал участие в Чемпионате Европы по футзалу и забил красивый гол.

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