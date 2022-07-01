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Водители жалуются на состояние нового моста возле «Алтын Орды»

мост, Алтын Орда, ямы, жалуются водители Фото: пресс-служба МИИР РК
В социальных сетях появилось видео, на котором водители жалуются на состояние нового моста возле «Алтын Орды». На нем появились пробоины, сообщает Zakon.kz.

Пишут комментаторы под видео.

  • Вчера на фуре чуть колеса там не оставил!!! Зато за дорогу снимают бешеные деньги!

  • Сегодня пробка была утром из-за этих дыр.

  • Сколько месяцев ждали этот новый мост, а оказывается это б/у мост. 

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