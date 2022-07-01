Водители жалуются на состояние нового моста возле «Алтын Орды»

Фото: пресс-служба МИИР РК

В социальных сетях появилось видео, на котором водители жалуются на состояние нового моста возле «Алтын Орды». На нем появились пробоины, сообщает Zakon.kz.

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