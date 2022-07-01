Водители жалуются на состояние нового моста возле «Алтын Орды»
Фото: пресс-служба МИИР РК
В социальных сетях появилось видео, на котором водители жалуются на состояние нового моста возле «Алтын Орды». На нем появились пробоины, сообщает Zakon.kz.
Пишут комментаторы под видео.
Вчера на фуре чуть колеса там не оставил!!! Зато за дорогу снимают бешеные деньги!
Сегодня пробка была утром из-за этих дыр.
Сколько месяцев ждали этот новый мост, а оказывается это б/у мост.
25 декабря 2021 года состоялось открытие движения по эстакаде в районе рынка «Алтын Орда».
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