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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,6%

Евростат данные об инфляции в ЕС Фото: pixabay
По данным статистической службы Европейского союза, годовая инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%, передает Zakon.kz.

Как считают аналитики, данный показатель является самым высоким за всю историю наблюдений за динамикой инфляции в ЕС.

Отмечается, что опрошенные порталом DailyFX финансовые эксперты ожидали, что данный показатель повысится только до уровня 8,4%.

Базовая инфляция – за вычетом цен на энергоносители и продукты питания – снизилась до 3,7% в июне с 3,8% в мае, – отмечается в сообщении.

Как указывает издание, по мнению специалистов, нежелательный рост инфляции будет и дальше способствовать повышению процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в ближайшие месяцы. Рынки ожидают повышения ставок ЕЦБ примерно на 150 базисных пунктов в этом году.

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