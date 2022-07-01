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В Минобороны разработали инструкцию по исчислению выслуги лет военнослужащим

разработана Инструкция по выслуге лет Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство обороны РК разработало Инструкцию по организации исчисления выслуги лет военнослужащим Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в работе по пенсионному обеспечению военнослужащих большое значение имеет правильное исчисление их выслуги лет на пенсию. Даже незначительные ошибки в исчислении выслуги лет могут привести к лишению военнослужащего права на пенсию или снижению размера пенсии, либо к незаконному расходованию бюджетных средств.

Инструкция детализирует порядок исчисления выслуги лет военнослужащим с учетом специфики деятельности Вооруженных сил РК.

Предусматривается следующий порядок исчисления выслуги лет:

  • формирование личных дел военнослужащих, укомплектование их необходимыми документами;

  • сроки направления личных дел в Центр пенсионного обеспечения МО РК, сроки и порядок рассмотрения;

  • утверждение установленных форм расчета выслуги лет с учетом льготного исчисления и трудового стажа;

  • исчисление льготной выслуги на летной работе в авиации, прыжков с парашютом, службы в высокогорных местностях, участие в боевых действиях, миротворческих миссиях и т.д.;

  • подтверждение прохождения службы военнослужащим.

В Минобороны поясняют, что Инструкция обеспечивает качественное и достоверное исчисление выслуги лет военнослужащих для определения их права на пенсионные выплаты за выслугу лет, а также сокращение сроков направления в Центр личных дел и сроков рассмотрения личных дел Центром.

Кроме того, уменьшает количество возвратов недооформленных личных дел военнослужащих, направленных для исчисления выслуги лет. Принятие инструкции гарантирует своевременное исчисление выслуги лет и увольнение из рядов Вооруженных сил Республики Казахстан.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18 июля.

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