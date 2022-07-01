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Законодательство РК

Товары на 27 млн тенге пытались незаконно ввезти из Китая

Калжат Фото: Комитет государственных доходов МФ РК
Автозапчасти, аккумуляторы, сварочный аппарат и хозяйственные товары общей стоимостью 27 млн тенге пыталось ввезти ТОО в Казахстан. Компания уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Попытка незадекларированного провоза груза пресечена на таможенном посту «Калжат».

По результатам сканирования автотранспортного средства марки КАМАЗ с прицепом посредством применения инспекционно-досмотрового комплекса установлены расхождения между товарами, заявленными в документах, и содержимым в транспортном средстве. Комитет государственных доходов МФ РК

По результатам таможенного досмотра выявлены недекларированные товары общим весом 20 тонн, которые обложены таможенными платежами и налогами в сумме 5,5 млн тенге.

Импортер привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 551 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Сумма таможенных платежей и налогов по незадекларированным товарам взыскана в бюджет, сообщили в Комитете.

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