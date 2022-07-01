Кто сможет охотиться на сайгу в Казахстане, объяснили в Минэкологии

Регулирование сайгаков будет проводиться специализированной организацией. Об этом на брифинге заявил глава управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Куат Чумакаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уже известно, количество сайгаков увеличилось до 1,3 млн в этом году по Казахстану. Большая численность привела к потравам сельскохозяйственных угодий в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. Поэтому встал вопрос регулирования численности. Начальник управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Куат Чумакаев

Он добавил, что конкретный механизм дальнейшего регулирования сайгаков будет озвучен научной организацией на круглом столе, который пройдет 7 июля.

Многие говорят, что осенью начнется полномасштабный отстрел сайги. Не нужно путать. Регулирование – это изъятие. Изначально хотели провести методом любительского отстрела. Но, как показала практика в 1975 году, когда единственный раз был проведен любительский отстрел, это привело к снижению численности сайгаков и увеличению браконьерства. Научная организация рекомендует проводить отстрел специализированной организацией, которая подведомственна Комитету лесного хозяйства, а не всем охотникам, желающим якобы под эгидой регулирования проводить охоту на сайгаков. Начальник управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Куат Чумакаев

Глава комитета напомнил, что сайгаки – не краснокнижные животные.

Отстрел будет проводиться специализированной организацией. У них есть свои охотники, которые уже обучены. Решение будет принято 7 июля. Предположительно процент изъятия по биообоснованию в уральской популяции – 10% от общей численности, или 80 тыс., в бетпакдалинской популяции – 2,5%, или 9-10 тыс. Куат Чумакаев

29 июня министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев сообщил, что регулированию подлежит уральская популяция сайгаков.

Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тыс. голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть 80 тыс. голов.

По его словам, регулирование необходимо, чтобы не было конфликта с сельскохозяйственными животными. Отмечалось, что на сегодня в той же Западно-Казахстанской области сайгаки заходят не только на территорию пастбищ, но и на посевные площади.

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Кроме того сообщалось, что до 500 голов сайгаков будет изъято для проведения научных исследований. Само промысловое изъятие будет проводиться с 1 октября. А регулирование численности будут проводить в том числе и путем отстрела.