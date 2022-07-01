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Поэтапно публиковать списки погибших в январских событиях предложила омбудсмен

протестующие Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам человека Казахстана Эльвира Азимова считает, что списки погибших в январских событиях необходимо публиковать поэтапно, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопросы, связанные с погибшими, мы поднимали с самого начала процесса. И сейчас мы их не снимаем с повестки обсуждений с представителями Генеральной прокуратуры.Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что список погибших будет опубликован после завершения расследования.

По нашему мнению, такой подход можно было бы все-таки пересмотреть, если по отдельным уголовным делам уже имеются результаты расследования. И этот вопрос мы будем поднимать перед Генеральной прокуратурой, чтобы хотя бы поэтапное оглашение информации было, потому что востребованность у людей есть.Эльвира Азимова

При этом она отметила, что важны не просто списки с именами и фамилиями, а информация о причинах смерти.

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Начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Алмаз Мухамеджанов добавил, что многие уголовные дела по январским событиям находятся на «финишной прямой».

Сроки расследования по уголовным делам ограничены. В Уголовно-процессуальном кодексе есть соответствующие ограничения. Я думаю, что эти уголовные дела находятся на финишной прямой. Необходимые экспертизы должны быть завершены, так долго это не протянется. Может быть, в этом квартале уже будет более конкретная информация. И наши официальные представители это доведут до общественности. Алмаз Мухамеджанов

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