Поэтапно публиковать списки погибших в январских событиях предложила омбудсмен

Уполномоченный по правам человека Казахстана Эльвира Азимова считает, что списки погибших в январских событиях необходимо публиковать поэтапно, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопросы, связанные с погибшими, мы поднимали с самого начала процесса. И сейчас мы их не снимаем с повестки обсуждений с представителями Генеральной прокуратуры. Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что список погибших будет опубликован после завершения расследования.

По нашему мнению, такой подход можно было бы все-таки пересмотреть, если по отдельным уголовным делам уже имеются результаты расследования. И этот вопрос мы будем поднимать перед Генеральной прокуратурой, чтобы хотя бы поэтапное оглашение информации было, потому что востребованность у людей есть. Эльвира Азимова

При этом она отметила, что важны не просто списки с именами и фамилиями, а информация о причинах смерти.

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Начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Алмаз Мухамеджанов добавил, что многие уголовные дела по январским событиям находятся на «финишной прямой».