Повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на розничные цены – Минэнерго

По данным Министерства энергетики, повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на цены в розничной торговле, сообщает Zakon.kz.

Как известно, с 1 июля 2022 года вступил в силу приказ Минэнергетики, которым утверждена предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа в размере 33 600 тенге за тонну (19,7 тенге за литр). С начала года оптовая цена составляла 28 000 тенге за тонну (16 тенге/литр).

Повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20% (3,7 тенге/л) в первую очередь направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами. Эта мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене в 28 000 тенге/тонна основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток. Минэнерго

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время Агентство по защите и развитию конкуренции РК проводит работу по продлению сроков государственного регулирования предельных розничных цен, и в итоге розничные цены на сжиженный нефтяной газ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне.

Приказ будет действовать до 1 января 2023 года.