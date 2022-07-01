Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на розничные цены – Минэнерго

повышение оптовых цены на сжиженный газ не повлияет на розничные цены Фото: freepik
По данным Министерства энергетики, повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на цены в розничной торговле, сообщает Zakon.kz.

Как известно, с 1 июля 2022 года вступил в силу приказ Минэнергетики, которым утверждена предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа в размере 33 600 тенге за тонну (19,7 тенге за литр). С начала года оптовая цена составляла 28 000 тенге за тонну (16 тенге/литр).

Повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20% (3,7 тенге/л) в первую очередь направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами. Эта мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене в 28 000 тенге/тонна основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток.Минэнерго

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время Агентство по защите и развитию конкуренции РК проводит работу по продлению сроков государственного регулирования предельных розничных цен, и в итоге розничные цены на сжиженный нефтяной газ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне.

Приказ будет действовать до 1 января 2023 года.

Читайте также

Более 3 млн га сельхозземель в Алматинской области не используется по назначению

Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

Астролог назвала наиболее опасные дни в июле

Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
Россиянин 6 лет использовал документы РК
Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана
Нацбанк назвал причину ослабления тенге в июне
470 тенге за доллар: в Нацбанке назвали причину резкого ослабления тенге в июне
коронавирус меры Тугжанов
«Желтая» зона по COVID-19 в Казахстане: МВК приняла дополнительные меры
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления