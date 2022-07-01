Какой будет погода в Казахстане 2 июля
Пройдут дожди, на западе – сильные дожди. По республике ожидаются грозы, на западе – град, шквал, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на севере Казахстана ночью и утром – туман. РГП «Казгидромет»
Днем на севере Алматинской, Жетысуской областей сохраняется сильная жара.
На большей части Кызылординской, на севере Алматинской, на западе Абайской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Новость по теме
В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.
В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +35...+37°С.