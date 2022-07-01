Какой будет погода в Казахстане 2 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 июля 2022 года. На большей части страны сохранится неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Пройдут дожди, на западе – сильные дожди. По республике ожидаются грозы, на западе – град, шквал, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на севере Казахстана ночью и утром – туман. РГП «Казгидромет»

Днем на севере Алматинской, Жетысуской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, на севере Алматинской, на западе Абайской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Новость по теме Спад жары ожидается в июле в Казахстане

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +35...+37°С.