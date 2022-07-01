Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

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По данным РГП «Казгидромет», 2 июля 2022 года штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, днем 2 июля в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере Западно-Казахстанской области днем ожидается сильный дождь. Днем в северной половине, центральной части области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске 2 июля ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с. На севере Атырауской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Атырау прогнозируется гроза, ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Читайте также Более 3 млн га сельхозземель в Алматинской области не используется по назначению Астролог назвала наиболее опасные дни в июле Какой будет погода в Казахстане 2 июля

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