Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана
Так, днем 2 июля в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере Западно-Казахстанской области днем ожидается сильный дождь. Днем в северной половине, центральной части области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.
В Уральске 2 июля ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.
На севере Атырауской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.
В Атырау прогнозируется гроза, ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.