«Красотища!» – один из самых знаменитых искусственных островов в мире показали из космоса

Фото: unsplash

Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев показал, как выглядит один из самых знаменитых и красивых искусственных островов в мире – Палм-Джумейра, который находится на берегу Дубая в ОАЭ, из космоса, передает Zakon.kz.

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