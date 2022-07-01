«Красотища!» – один из самых знаменитых искусственных островов в мире показали из космоса
Фото: unsplash
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев показал, как выглядит один из самых знаменитых и красивых искусственных островов в мире – Палм-Джумейра, который находится на берегу Дубая в ОАЭ, из космоса, передает Zakon.kz.
Фотографию искусственного острова космонавт опубликовал на своем канале в Telegram.
Пользователи Сети по достоинству оценили снимок.
«Красотища!»
«Замечательное фото!»
«Очень красивое фото!» – написали они.
«Красота!» – как выглядит Аральское море из космоса
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