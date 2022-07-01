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«Красотища!» – один из самых знаменитых искусственных островов в мире показали из космоса

как выглядит искусственный остров Палм-Джумейра из космоса Фото: unsplash
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев показал, как выглядит один из самых знаменитых и красивых искусственных островов в мире – Палм-Джумейра, который находится на берегу Дубая в ОАЭ, из космоса, передает Zakon.kz.

Фотографию искусственного острова космонавт опубликовал на своем канале в Telegram.

Пользователи Сети по достоинству оценили снимок.

  • «Красотища!»

  • «Замечательное фото!»

  • «Очень красивое фото!» – написали они.

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