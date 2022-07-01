В отношении чиновников Минкульта РК ведется досудебное расследование

Фото: Zakon.kz

Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта РК в связи с попыткой передать здание госпредприятия в столице в пользование по заниженной стоимости, передает Zakon.kz.

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