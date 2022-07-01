В отношении чиновников Минкульта РК ведется досудебное расследование
Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта РК в связи с попыткой передать здание госпредприятия в столице в пользование по заниженной стоимости, передает Zakon.kz.
Досудебное расследование ведется по факту отчуждения подведомственного здания РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта» в городе Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства.Антикор
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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