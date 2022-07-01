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Педофила в ЗКО приговорили к тюремному сроку

суд Фото: Zakon.kz
Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», житель региона неоднократно имел сексуальные отношения с девочкой, не достигшей 16 лет.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Помимо этого суд пожизненно запретил ему заниматься педагогической деятельностью и занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
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