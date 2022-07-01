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Более 3 млн га сельхозземель в Алматинской области не используется по назначению

В Алматинской области боле 3 млн га земель не используются по назначению Фото: Zakon.kz
Прокуратура Алматинской области в 2022 году выявила 3 млн 10,5 тыс. гектар неиспользуемых по целевому назначению пастбищных угодий, сообщает Zakon.kz.

Всего за 2019-2021 годы и с начала этого года выявлено 3,25 млн га неиспользуемых пастбищ.

В прокуратуре области отметили, что в сфере земельного законодательства актуальной проблемой является наличие неиспользуемых по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения.

По результатам рассмотрения актов надзора за 2019-2021 годы и за истекший период текущего года возвращено всего 360,7 тыс. га пастбищ, введено в сельскохозяйственный оборот 1,31 млн. га пастбищ (то есть владельцы начали их использовать).

Таким образом, в результате проведенной работы площади неиспользуемых пастбищных угодий снижены с 3,2 млн га до 1,75 млн га, работа в данном направлении продолжается.

В целом органами прокуратуры области внесено 48 актов надзора, привлечено к дисциплинарной ответственности 49 должностных лиц, незаконно предоставленные пастбища площадью 15,9 тыс. га возвращены в государственную собственность.

Как сообщили в прокуратуре, местными исполнительными органами для выпаса скота населения закреплено всего 1,18 млн га пастбищ, из них 76% (892,5 тыс. га) –по актам прокурорского надзора.

С учетом наличия скота, содержащегося в личных подворьях, необходимо еще дозакрепить 1,7 млн га пастбищных угодий для удовлетворения нужд населения. В этих целях по инициативе органов прокуратуры отдельными акиматами районов начаты процедуры изъятия пастбищ для государственных нужд, добавили в прокуратуре.

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