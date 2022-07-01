В Германии выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян

В Германии на 1 июля зарегистрировано 1054 случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в Институте вирусологии имени Роберта Коха, передает Zakon.kz.

Отмечается, что большинство пациентов легко переносят болезнь. Уровень угрозы для населения страны остается ограниченным.

Между тем специалисты рекомендуют для предотвращения распространения заболевания тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми.

С особой тщательностью необходимо проверять людей, которые возвращаются из Нигерии, так как там отмечается наибольшее количество случаев заражений.

25 июня Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В частности, случаи заражения зарегистрированы в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.