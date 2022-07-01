Определены арбитры и инспекторы матчей Первой лиги сезона 2022 года
Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, 10-й тур стартует 1 июля.
«Шахтер-Булат» – «Кайрат-Жастар»
Судьи: Горда Данил (Кокшетау), Кадыров Жалгас (Усть-Каменогорск), Нурлан Адилет (Каратау).
Резервный судья: Бурдейный Андрей (Караганды).
Инспектор: Костромин Александр (Павлодар).
«Астана М» – «Тараз-Каратау»
Судьи: Султангалиев Руслан (Атырау), Баятанов Абубакир (Туркестанская область), Усенбаев Нурхат (Туркестан).
Резервный судья: Исмуратов Арман (Нур-Султан).
Инспектор: Копжасар Бейбит (Кызылорда).
Четыре встречи ожидаются 2 июля.
«Игилик» – «Жетысу»
Судьи: Искаков Марат (Нур-Султан), Адбикеров Марал (Кызылорда), Арынханов Нурдаулет (Алматы).
Резервный судья: Мынбаев Алишер (Каратау).
Инспектор: Дюсенов Абай (Туркестан).
«Академия Онтустик» – «Женис»
Судьи: Никлевич Владимир (Петропавловск), Ахметов Азамат (Кызылорда), Хорошев Алексей (Кокшетау).
Резервный судья: Жарилкасинов Самат (Шымкент).
Инспектор: Никулин Александр (Талдыкорган).
«Кайсар» – «Экибастуз»
Судьи: Искаков Санжар (Костанай), Равдель Вячеслав (Уральск), Мортин Никита (Актобе).
Резервный судья: Жантуганов Еркен (Кызылорда).
Инспектор: Мухамедьяров Шараф (Семей).
«Окжетпес» – «Кыран»
Судьи: Утробин Никита (Нур-Султан), Серикболов Данияр (Семей), Жолдас Бахытжан (Алматы).
Резервный судья: Кучма Антон (Кокшетау).
Инспектор: Хуснутдинов Рашит (Уральск).
Следующая игра состоится 3 июля.
«Яссы» – «Байконур»
Судьи: Богданов Максим (Семей), Абдуаисов Ербол, Усенов Досбол (оба – Алматы).
Резервный судья: Ташметов Сардар (Шымкент).
Инспектор: Тамарбердиев Джурумбет (Алматы).
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