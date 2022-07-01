Определены арбитры и инспекторы матчей Первой лиги сезона 2022 года

Фото: olympic.kz

Департамент судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола (КФФ) определил арбитров и инспекторов матчей 10-го тура Первой лиги сезона 2022 года, передает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, 10-й тур стартует 1 июля. «Шахтер-Булат» – «Кайрат-Жастар» Судьи: Горда Данил (Кокшетау), Кадыров Жалгас (Усть-Каменогорск), Нурлан Адилет (Каратау). Резервный судья: Бурдейный Андрей (Караганды). Инспектор: Костромин Александр (Павлодар). «Астана М» – «Тараз-Каратау» Судьи: Султангалиев Руслан (Атырау), Баятанов Абубакир (Туркестанская область), Усенбаев Нурхат (Туркестан). Резервный судья: Исмуратов Арман (Нур-Султан). Инспектор: Копжасар Бейбит (Кызылорда). Четыре встречи ожидаются 2 июля. «Игилик» – «Жетысу» Судьи: Искаков Марат (Нур-Султан), Адбикеров Марал (Кызылорда), Арынханов Нурдаулет (Алматы). Резервный судья: Мынбаев Алишер (Каратау). Инспектор: Дюсенов Абай (Туркестан). «Академия Онтустик» – «Женис» Судьи: Никлевич Владимир (Петропавловск), Ахметов Азамат (Кызылорда), Хорошев Алексей (Кокшетау). Резервный судья: Жарилкасинов Самат (Шымкент). Инспектор: Никулин Александр (Талдыкорган). «Кайсар» – «Экибастуз» Судьи: Искаков Санжар (Костанай), Равдель Вячеслав (Уральск), Мортин Никита (Актобе). Резервный судья: Жантуганов Еркен (Кызылорда). Инспектор: Мухамедьяров Шараф (Семей). «Окжетпес» – «Кыран» Судьи: Утробин Никита (Нур-Султан), Серикболов Данияр (Семей), Жолдас Бахытжан (Алматы). Резервный судья: Кучма Антон (Кокшетау). Инспектор: Хуснутдинов Рашит (Уральск). Следующая игра состоится 3 июля. «Яссы» – «Байконур» Судьи: Богданов Максим (Семей), Абдуаисов Ербол, Усенов Досбол (оба – Алматы). Резервный судья: Ташметов Сардар (Шымкент). Инспектор: Тамарбердиев Джурумбет (Алматы). Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге! Читайте также По улицам Денвера прошел парад в честь новых чемпионов НХЛ Жомарт Токаев будет играть в Российской Суперлиге по футзалу

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