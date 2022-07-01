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Определены арбитры и инспекторы матчей Первой лиги сезона 2022 года

поле Фото: olympic.kz
Департамент судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола (КФФ) определил арбитров и инспекторов матчей 10-го тура Первой лиги сезона 2022 года, передает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, 10-й тур стартует 1 июля.

«Шахтер-Булат» «Кайрат-Жастар» 

Судьи: Горда Данил (Кокшетау), Кадыров Жалгас (Усть-Каменогорск), Нурлан Адилет (Каратау).

Резервный судья: Бурдейный Андрей (Караганды).

Инспектор: Костромин Александр (Павлодар).

«Астана М»  «Тараз-Каратау» 

Судьи: Султангалиев Руслан (Атырау), Баятанов Абубакир (Туркестанская область), Усенбаев Нурхат (Туркестан).

Резервный судья: Исмуратов Арман (Нур-Султан).

Инспектор: Копжасар Бейбит (Кызылорда).

Четыре встречи ожидаются 2 июля.

«Игилик» «Жетысу» 

Судьи: Искаков Марат (Нур-Султан), Адбикеров Марал (Кызылорда), Арынханов Нурдаулет (Алматы).

Резервный судья: Мынбаев Алишер (Каратау).

Инспектор: Дюсенов Абай (Туркестан).

«Академия Онтустик» «Женис»

Судьи: Никлевич Владимир (Петропавловск), Ахметов Азамат (Кызылорда), Хорошев Алексей (Кокшетау).

Резервный судья: Жарилкасинов Самат (Шымкент).

Инспектор: Никулин Александр (Талдыкорган).

«Кайсар» «Экибастуз» 

Судьи: Искаков Санжар (Костанай), Равдель Вячеслав (Уральск), Мортин Никита (Актобе).

Резервный судья: Жантуганов Еркен (Кызылорда).

Инспектор: Мухамедьяров Шараф (Семей).

«Окжетпес» «Кыран» 

Судьи: Утробин Никита (Нур-Султан), Серикболов Данияр (Семей), Жолдас Бахытжан (Алматы).

Резервный судья: Кучма Антон (Кокшетау).

Инспектор: Хуснутдинов Рашит (Уральск).

Следующая игра состоится 3 июля.

«Яссы» «Байконур» 

Судьи: Богданов Максим (Семей), Абдуаисов Ербол, Усенов Досбол (оба – Алматы).

Резервный судья: Ташметов Сардар (Шымкент).

Инспектор: Тамарбердиев Джурумбет (Алматы).

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