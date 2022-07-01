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ВОЗ прогнозирует распространение COVID-19 в Европе летом

прогноз ВОЗ по КВИ в Европе Фото: pixabay
За последний месяц число случаев заражения коронавирусом в Европе выросло в три раза, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ВОЗ ожидает высокого уровня заболеваемости COVID-19 в европейских странах этим летом.

По данным организации, сейчас в 53 странах европейского региона регистрируют чуть менее 500 тыс. заражений коронавирусом ежедневно. Суточная смертность при этом находится на уровне лета 2020 года — умирают около 500 человек в день.

ВОЗ сохраняет в силе рекомендации по профилактике COVID-19: организация призвала своевременно делать прививки и носить маски в общественных местах, а людям с симптомами заболевания — изолироваться.

Лариса Черненко
COVID-19 ВОЗ Европейский Союз
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