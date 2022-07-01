Ельдар Тенизбаев покидает пост главы Сбербанка

В Сбербанке Казахстана меняется руководство. Председатель правления Ельдар Тенизбаев покидает свой пост, сообщает Zakon.kz.

На посту руководителя Сбербанка он проработал более 10 лет. В январе 2020 года возглавил его, став председателем правления. Назначение совпало с мировой пандемией и последовавшими за этим сложностями.

По информации пресс-службы, исполнять обязанности председателя правления банка на период подбора кандидатуры на данную должность будет Нурсултан Таскаранов.