Китай планирует тестировать прибывающих из-за рубежа на вирус оспы обезьян

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения заявил о том, что особое внимание будет уделяться тем, кто последний 21 день побывал в странах, где данный вирус был зарегистрирован, передает Zakon.kz.

Как пишет iz.ru, на территории страны о случаях заболевания инфекцией пока не сообщалось.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля в Германии зарегистрировано 1054 случая заражения оспой обезьян. Уровень угрозы для страны остается невысоким.

25 июня Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

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Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.