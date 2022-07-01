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Адвокат Брюса Уиллиса: Он хотел играть в кино вопреки болезни

актер Фото: Instagram/brucewillisbw
Адвокат американского актера Мартин Сингер высказался по поводу обсуждения в СМИ того, что продюсер Уиллиса Рэндолл Эмметт якобы продолжал работать с актером, зная о его заболевании, передает Zakon.kz.
Мой клиент продолжал работать после того, как ему поставили диагноз, потому что он хотел сниматься в кино и был в состоянии это делать, – цитирует The Mirror Сингера.

Ранее иностранные СМИ заявили о том, что Эмметт работал с Уиллисом в нескольких проектах, зная о заболевании актера, но позволил ему продолжать съемки.

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Впоследствии Эммет заявил, что ему было неизвестно «о каком-либо ухудшении здоровья Уиллиса».

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Брюс Уиллис и его звездные роли в кино

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент». С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг. В марте 2022 года стало известно, что он завершает карьеру из-за афазии – заболевания, следствием которого является расстройство речи.

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