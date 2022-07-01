Загар может быть опасен для голубоглазых и рыжеволосых – врач

Дерматолог Елена Скорогудаева рассказала, какой категории людей может быть опасен загар, передает Zakon.kz.

В первую очередь, пишет «Вечерняя Москва», загар противопоказан обладателям розовой кожи, голубых глаз и рыжих волос.

Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин (природный пигмент, который защищает кожу от УФ-излучения). Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают. Также склонность к фотоиндуцированному старению и меланоме у них выше, чем у других людей, потому что не формируется защита от солнца. Елена Скорогудаева

Кроме того, медик предупредила, что с осторожностью стоит находиться на солнце людям со светлыми волосами. По ее словам, ультрафиолет представляет для них опасность, потому что провоцирует развитие розацеа, к которому склонен этот тип людей.

Розацеа (розовые угри, акне розовые) – это хронический воспалительный дерматоз, представляющий собой стойкое расширение сосудов на лице.