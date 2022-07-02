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Законодательство РК

Аферист выманил 17, 5 млн тенге у жителей Усть-Каменогорска

Аферист, Усть-Каменогорск Фото: Zakon.kz
Полицейские Усть-Каменогорска задержали 25-летнего уроженца Катон-Карагайского района, обещавшего оказать посреднические услуги в «оформлении ипотеки», сообщает Zakon.kz.

Мошенническая схема состояла во вхождении в доверие, просьбы предоплаты и последующей блокировке номеров потерпевших.

Таким образом, аферист обманул пятерых жителей областного центра. Общая сумма ущерба составила 17, 5 миллионов тенге.

В ходе расследования сотрудниками ОКП Ульбинского ОП города Усть-Каменогорска было установлено, что мужчина не имеет никакого отношения к сфере недвижимости, а полученные деньги растратил.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК, также выясняется причастность задержанного к другим подобным правонарушениям. Пресс-служба МВД РК

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Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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