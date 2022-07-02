В России заявили о прекращении участия в частичных соглашениях Совета Европы

Российская Федерация объявила о прекращении участия в частичных и расширенных частичных соглашениях совета Европы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте сообщается, что одобрено предложение Министерства иностранных дел РФ, согласованное с рядом министерств РФ о прекращении с 16 марта 2022 года участия нашей страны в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.

Речь идет об участии российских специалистов в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, а также в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право. Кроме того, Россия больше не будет работать в рамках частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Также участие прекращено в Европейском фонде поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и в Европейской аудиовизуальной обсерватории.

15 марта Москва объявила о выходе из Совета Европы. В России заявили, что больше не намерены участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Россия не вернется в Совет Европы, пока он не будет реформирован.

После этого Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 Устава (Грубое нарушение положений Устава), и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.