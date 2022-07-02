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В ЮНЕСКО признали борщ украинским блюдом

ЮНЕСКО признала украинским Фото: pexels
ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины на включение в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Борщ признали украинским блюдом на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которое прошло 1 июля.

Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, - говорится в документе.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в соцсетях, что Украина готова делиться борщом и его рецептом с другими «цивилизованными» странами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале усомнилась, что это блюдо нуждается в незамедлительной охране.

Для того чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое «современный киевский национализм», приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины украинским национальным продуктом? Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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