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В Экибастузе задержаны аферисты, представлявшиеся полицейскими

Мошенники в Экибастузе Фото: Zakon.kz
Трех аферистов, представлявшихся полицейскими, задержали в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Они подходили к прохожим на улице и, представляясь сотрудниками полиции, спрашивали документы. Затем, используя информационные системы, проводили идентификацию (с помощью биометрических данных) в приложениях банков и оформляли на граждан товарные и наличные кредиты.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к восьми фактам в городах Павлодаре, Экибастузе и Аксу. Также у задержанных изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр

По данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 190 УК Республики Казахстан «Мошенничество» и по ст. 390, ч. 2 УК Республики Казахстан «Самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность, сопряженное с совершением на этом основании преступления».

Один из задержанных ранее уже был судим за грабеж.

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Павлодарская область Экибастуз
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