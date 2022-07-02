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Трое мужчин едва не утонули на Капшагайском водохранилище

Утопленник, спасение Фото: ДЧС Алматинской области
Вечер 1 июля едва не стал трагическим для трех отдыхающих на Капшагайском водохранилище в Алматинской области. Инцидент вовремя предотвратили спасатели, передает Zakon.kz.

На городском пляже №6 в 18:55, во время патрулирования спасатели заметили, как мужчину 1997 года рождения, лежавшего на надувном матрасе, уносит все дальше берега. Его отнесло на расстоянии не менее 250 метров. Спасатели благополучно эвакуировали мужчину на пляж.

В это же время на городском пляже №7 на расстоянии 400 метров от берега специалистам пришлось проводить небольшую спасательную операцию.

У одного из пловцов в воде свело судорогой ногу, другой не рассчитал свои силы, запаниковал и начал тонуть. Обоих спасли и доставили на берег. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.

Спасатели напомнили им о правилах безопасности на воде и о последствиях нахождения на воде без спасательного жилета.

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