Здоровое сердце – кардиологи назвали оптимальную продолжительность сна

Американская кардиологическая ассоциация (АНА) обновила рекомендации по оценке и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. В частности, кардиологи пересмотрели показатели оптимальной продолжительности сна, сообщает Zakon.kz.

Перечень ключевых факторов, влияющих на здоровье сердца, включает в себя: диету, уровень глюкозы, параметры артериального давления, физическую активность, воздействие никотина, индекс массы тела и липиды в крови, передает Eurekalert.

Продолжительность сна попала в этот список после того, как исследователи изучили новые данные за последнее десятилетие, которые показали, что сон играет важную роль в здоровье сердца. Так, по словам доктора Эдуардо Санчеса, главного врача AHA по профилактике, люди, которые не высыпаются, имеют более высокую вероятность таких вещей, как ожирение, гипертония и диабет.

Для оценки показателей здоровья сердечно-сосудистой системы используется 100-балльная шкала, где 100 – наилучший показатель. Значения ниже 50 свидетельствуют о плохом здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кардиологи рекомендуют взрослым спать семь-девять часов, подросткам — восемь-десять часов, детям от шести до 12 лет — девять-12 часов, а детям до пяти лет — до 16 часов. Также, по словам специалистов, важно соблюдать циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Уточняется, что отклонения от них могут негативно сказываться на организме.